Op verschillende plaatsen in ons land zijn er dus nieuwe uitbraken van het coronavirus. In steden, maar ook in dorpen. Ledegem in West-Vlaanderen is er zo één: de tweede coronagolf haalt er stevig uit. Voor het plaatselijke bestuur is dat schrikken, maar het laat zich niet uit het lood slaan en heeft zelf maatregelen genomen. Bekijk hierboven de reportage van "Het Journaal".