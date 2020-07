Formatieopdracht van "drie koningen" on hold, coalitie tussen PS en N-VA dan toch mogelijk? "Niet veel opties over"

Zelf ziet Vansevenant ook wel een aantal mogelijkheden tot slagen, vooral omdat er "heel weinig alternatieven zijn". "Maar PS-voorzitter Magnette heeft ook al laten verstaan dat er een staatshervorming moet komen, omdat het abominabel is wat we meegemaakt hebben tijdens de crisis, iets wat Bart De Wever alleen maar beaamd heeft. Een bron zei me ook dat het tijd is voor Magnette om te tonen dat hij kloten aan zijn lijf heeft. Nog een tikkende tijdbom is dat er vanaf 2025 geld afgepakt zal worden van de Franstalige gemeenschap als de economie minder goed draait. Ook dat speelt allemaal mee. En natuurlijk, iedereen is bang van nieuwe verkiezingen. Want wat zal er dan gebeuren? Vlaams Belang zal in Vlaanderen enorm scoren, de dreiging bestaat dat hetzelfde gebeurt met PTB aan Franstalige kant. En als de twee grootste partijen dan een coalitie moeten vormen... Bart De Wever zei ook al dat de kans dat Vlaams Belang en PVDA een coalitie vormen heel klein is."