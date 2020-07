Extinction Rebellion gaat bomen op Hasselt Grote Markt te lijf met kartonnen kettingzaag

“We hebben het voorstel van minister Zuhal Demir letterlijk overgenomen en toegepast op de bomen van de Grote Markt”, legt woordvoerder Simon Heijens uit. “We kondigden aan dat we de vier bomen op de Grote Markt in Hasselt wilden kappen omdat ze in de weg staan en de groei van de huidige terrassen tegenhouden. Ter compensatie zijn we onder andere bomen gaan planten in de voortuin van VOKA. Over ‘slechts’ 50 jaar zal die beplanting ongetwijfeld een prachtig bosje vormen.”