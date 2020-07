Frankrijk zet in op mondmaskers en massaal testen

In Frankrijk is het vanaf morgen verplicht om een mondmasker te dragen in openbare gebouwen en overal waar er veel volk is. De Franse regering zet alles op alles om het coronavirus in te dijken en wil daarom ook massaal testen, tot 700.000 coronatesten per week. Dat is dubbel zoveel als wat nu mogelijk is. Hoe dat concreet gaat, blijkt uit een voorbeeld uit de Noord-Franse stad Arras. Daar werd snel een mobiel coronatestcentrum geopend nadat twee kinderen op een speelpleinwerking postief testten. Bekijk hierboven het verslag van "Het Journaal".