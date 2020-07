Gent opent nieuwe muur voor streetart: "Fantastisch dat jong talent kansen krijgt"

"Le Mur" is een kunstproject uit Parijs dat sindsdien al navolging kreeg in alle grote steden in Frankrijk, en ook in Brussel en Bergen.. "We hebben aan het concept een wedstrijd gekoppeld", vertelt projectleider Han Coussement. "We kozen bewust voor jongeren en niet voor de gevestigde waarden. Beginners konden zich inschrijven voor een wedstrijd in Aalst. Een vierkoppige jury koos daar uit alle kandidaten 4 winnaars. Zij mogen de komende maanden hun werk tonen op een muur aan de Oude Beestenmarkt in Gent, telkens 1 maand lang."



(lees verder onder de foto)