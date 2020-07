Londen klaagt "grove en flagrante mensenrechtenschendingen" aan in Xinjiang, China ontkent dat

"Deze verontrustende getuigenissen over gedwongen sterilisering van (Oeigoerse) vrouwen en "heropvoedingskampen" doen denken aan iets dat we nog niet zo lang geleden gezien hebben", zei Raab. Zonder het met zo veel woorden te zeggen, verwees hij duidelijk naar de nazi-wreedheden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de vraag of de onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang, het Chinese deel van Centraal-Azië, een "genocide" was, bleef Raab wat op de vlakte. Wij moeten samen met de internationale gemeenschap voorzichtig zijn vooraleer we die term gebruiken, maar het is duidelijk dat daar grove en flagrante schendingen van de mensenrechten plaatsvinden, aldus Raab. (Lees verder onder de foto).