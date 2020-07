Massale zwermen vliegende mieren doen buienradars boven Engeland afgaan

Dichte reuzenzwermen vliegende mieren hebben boven delen van het Verenigd Koninkrijk de buienradars in de war gestuurd. Boven de Britse hoofdstad Londen en de Zuid-Engelse graafschappen Kent en Sussex leek het afgelopen vrijdag zwaar te zullen gaan stortregenen. In werkelijkheid ging het om massa's vliegende mieren in de paartijd. Hier en daar werden beelden gepost op sociale media. Het zomerse gewemel kan volgens specialisten ter zake enkele weken aanhouden.