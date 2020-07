Witte rook over EU-coronafonds blijft uit, vanmiddag onderhandelen ze voort: "Uitputtingsslag bezig"

En zo ging de top zondag een derde dag in. Aan de hand van gesprekken in kleinere groepen probeerde Michel een nieuwe compromistekst voor te bereiden.

Zondagavond schoven alle EU-leiders weer aan voor het diner. Tijdens dat diner heeft Charles Michel een ultieme oproep gedaan. "Het is de vraag of de 27 Europese leiders in staat zijn om eenheid te bewerkstellingen in een sfeer van vertrouwen. Of gaan we door een breuk het gezicht van een zwak Europa tonen, ondermijnd door wantrouwen?"