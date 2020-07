Geen verstrenging na Overlegcomité, premier Wilmès: "Bekijken dag op dag, maar ook niet overdrijven"

Over de contactopsporing, waar vandaag schot in de zaak werd verwacht, lijkt bijzonder weinig beslist. Callcenters moeten nagaan met wie besmette coronapatiënten in contact kwamen, om verdere verspreiding te vermijden, maar het systeem loopt al maanden mank.

Er is wel een "diepgaand gesprek" over gevoerd, zegt De Crem, en minister De Block sust dat het systeem nu al "werkt". Er is ook een engagement om sneller na een positieve test contact op te nemen met patiënten. Over de vraag of huisartsen moeten worden ingeschakeld, is niets gezegd.

Er wordt aan het Crisiscentrum gevraagd om dagelijkse cijfers te publiceren, zegt De Block. En er komen ook opnieuw persconferenties over die cijfers. Die zullen "niet meer dagelijks worden gehouden, maar op zeer regelmatige basis, meerdere keren per week", leest het persbericht na het Overlegcomité.