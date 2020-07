Pakistan laat mishandelde olifant Kaavan vrij na tussenkomst van zangeres Cher

Het is de enige Aziatische olifant die nog in een dierentuin in Pakistan zat. De ngo "Free the Wild" ijvert al lang voor de vrijlating van Kaavan en had al verkregen dat het dier niet langer geketend werd. Door tussenkomst van de zangeres Cher is Pakistan nu bereid om Kaavan vrij te laten.

Kaavan zal nu een maand lang moeten wennen aan zijn speciale kooi voor het transport. Nadien zal hij worden vrijgelaten in een groot dierenreservaat in Cambodja.

Daarmee is de kwestie niet helemaal geregeld. Free the Wild brengt geld samen om dieren in gevangenschap vrij te krijgen of een beter leven te geven. De organisatie wil nu samenwerken met Pakistan om de dierentuin van Marghazar te verbeteren, want ook de andere dieren daar zitten vaak in ellendige omstandigheden.