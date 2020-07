Renner Ward Vander Meiren kritiek na ongeval tijdens training in Westhoek

Samen met twee ploegmakkers had Ward er rond 12u45 al een trainingstocht van ruim 3 uur op zitten. Maar het liep fout op het kruispunt van de Kriekstraat en de Vierstraat. Op het onoverzichtelijke kruispunt, met voorrang van rechts, kwam een sproeimachine van de rechterkant aangereden. De twee ploeggenoten van Vander Meiren konden het gevaarte nog nipt ontwijken. Hij probeerde dat ook, maar viel en kwam onder de wielen terecht. Een mugteam gaf hem de eerste zorgen, daarna is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Ieper gebracht. Het parket onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren.