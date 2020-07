Uitkijken voor overstekende reebokken in de bronsttijd: "Een dier aanrijden is een drama"

"Een dier aanrijden is een drama," zegt Geert Van den Bosch, directeur van de jachtorganisatie. "Het beest sterft vaak een pijnlijke dood en chauffeurs vangen een heilige schrik. In het slechtste geval raken ook de bestuurder of de passagiers ernstig gewond. En de blikschade kan weer makkelijk in de duizenden euro's lopen."

Reeën komen in alle provincies in Vlaanderen voor, in meer of mindere mate. Wanneer u bewegende reflectoren opmerkt langs de weg - de zogeheten "wildspiegels"- is dat een goede indicatie dat er in die buurt al eens een ree de straat oversteekt. Voorzichtigheid is dan geboden.