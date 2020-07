Het gezelschap Max Last komt met de voorstelling "Van raam tot raam" zo dicht bij het Oostendse publiek als veiligheidshalve toegelaten is: in hun eigen straat. Een groepje uitverkorenen konden helemaal coronaproof van een bijzondere voorstelling genieten vanop hun stoep of vanuit hun raam. Ook "Het Journaal" vond een plekje tussen de toeschouwers.