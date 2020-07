Man die was opgepakt na brand in kathedraal van Nantes is weer vrijgelaten

De 39-jarige man die zaterdag was opgepakt in het onderzoek naar de brand in de 15e eeuwse kathedraal van Nantes, is vanavond vrijgelaten. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. Het Franse gerecht had hem opgepakt voor verhoor na de grote brand in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus in Nantes, gisterochtend. Het zou gaan om een Rwandese man die als vrijwilliger bij de parochie werkte. Ook een ongeluk wordt trouwens nog altijd niet uitgesloten.