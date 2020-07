VS-staat Oregon daagt federale overheid voor rechter wegens "illegale arrestaties" van demonstranten

Volgens de aanklacht die nu in Oregon is ingediend, hebben die agenten zich schuldig gemaakt aan het "illegaal oppakken van betogers". Enkele dagen geleden zouden mannen in onduidelijke camouflagepakken betogers hebben opgepakt en weggevoerd in busjes zonder duidelijke kentekens. Dat zou ook gebeurd zijn met mensen die zich niet schuldig maakten aan rellen of vandalisme.

Volgens president Trump doen zijn agenten het in Oregon erg goed en was de lokale overheid de controle over de situatie kwijtgeraakt. De gouverneur van Oregon, Kate Brown, beschuldigt de federale politie in haar staat dan weer van "totaal machtsmisbruik". Volgens haar werkt dat soort optreden geweld in de hand. Het moet daarbij gezegd dat een harde kern van betogers ook erg gewelddadig optreedt. Vannacht is in Portland wel een kantoor van de politie in brand gestoken. De burgemeester van Portland eist dat de federale overheid haar agenten weghaalt uit die stad.