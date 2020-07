160 kampeerders op illegaal feest in Overijse, "Vooral dertigers, we bekijken met parket welke sanctie ze krijgen"

In Overijse moest de politie zaterdagnacht een illegaal feest stilleggen. Het feest vond plaats op een veld op de grens tussen Huldenberg en Overijse. In totaal waren er 160 kampeerders aanwezig. Burgemeester Inge Lenseclaes is niet te spreken over het voorval: "Het aantal besmettingen gaat weer omhoog dus het is echt niet het moment voor zulke feestjes."