57 tuinrangers gezocht in 10 steden: “Tuinrangers komen op safari in jouw tuin en geven je klimaattips”

Concreet kan je zo’n tuinranger boeken, en hij of zij komt dan in jouw eigen tuin rondkijken. “De vrijwilligers leren de echte safarimethodiek te gebruiken”, gaat Van Craenenbroeck verder. “De tuinranger gaat kijken welk leven er in je tuin te vinden is. Dat doen ze bijvoorbeeld door een paraplu omgekeerd onder een struik te hangen en dan te schudden. Met een vergrootglas kijken ze dan welke diertjes er allemaal uit vallen. Ze bespreken ook met de eigenaar welke dieren welkom zijn in de tuin en of er voor die specifieke dieren ook de juiste begroeiing staat.”

Een tuinranger geeft je ook tips om je tuin klimaatvriendelijk te maken en te zorgen voor veel biodiversiteit. “Ze geven tips mee die iedereen kan toepassen in de tuin. Je krijgt dan advies op maat voor je eigen tuin”, besluit Van Craenenbroeck.