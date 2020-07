Alle triageposten in Antwerpen weer open omdat aantal besmettingen stijgt

Er is ook een nieuwe locatie voor de triagepost voor Antwerpen-Zuid. Die is niet meer in Wilrijk maar naast het UZA. "Die locatie is vooral gekozen omdat het UZA een container voor ons ter beschikking heeft gesteld. En omdat onze vorige locatie in Wilrijk niet meer beschikbaar is. Het grote voordeel is dat we ook vlakbij de spoedgevallendienst zitten en een patiënt snel kunnen doorverwijzen als dat nodig is", zegt Andreakos.

De nieuwe triagepost in Antwerpen-Zuid gaat open op maandag 27 juli. Voor een verwijzing moet je eerst contact opnemen met je huisarts. "Die boekt dan een afspraak in voor jou op de triagepost. In het weekend bel je eerst met de wachtpost van de huisartsen. Je kan de triagepost als patiënt dus niet zelf contacteren, dat moet via je huisarts gaan", geeft dokter Andreakos nog mee.

De drie andere triageposten in Antwerpen zijn nooit gesloten geweest en blijven dus nu ook gewoon doorwerken.