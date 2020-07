Antwerpse burgemeester De Wever wil meer maatregelen kunnen nemen tegen lokale haarden en vraagt draaiboek

De stad Antwerpen wil zelf meer maatregelen kunnen nemen bij lokale haarden in de stad. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft daarvoor duidelijke spelregels gevraagd aan de Vlaamse regering. Verder wil hij in Antwerpen inzetten op lokale vrijwilligers voor contactopsporing binnen moeilijk bereikbare gemeenschappen. "Het belangrijkste is om te weten waar het virus precies zit om het onder controle te krijgen, want nu varen we blind", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.