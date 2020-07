Belgische en Duitse onderhandelaars bereiken akkoord rond redding Brussels Airlines

In mei kondigde de directie van Brussels Airlines aan dat de luchtvaartmaatschappij zwaar moet herstructureren door de coronacrisis. Goed 1.000 banen of 1 op de 4 jobs verdwijnen er. Na weken onderhandelen bereikten vakbonden en directie een sociaal akkoord. Naakte ontslagen worden zoveel als mogelijk beperkt (geschat wordt rond de 300 - 350).



In de toekomst moet Lufthansa daarom blijven investeren in haar Belgische dochter. De voorbije jaren pompten de Duitsers meer dan 600 miljoen euro in Brussels Airlines maar ook na de coronacrisis wil de Belgische overheid een duidelijk engagement van het luchtvaartbedrijf. Zo zijn er afspraken rond investeringen in personeel, uitbreiding van de vloot en het netwerk. Er wordt dan vooral gekeken naar een uitbreiding van het langeafstandsnetwerk met nieuwe vliegtuigen en nieuwe bestemmingen in Afrika en Noord-Amerika. Die investeringen zullen ook groener moeten zijn dan nu het geval is. Nieuwe vliegtuigen zullen ecologischer en klimaatvriendelijker moeten zijn. Omdat Europa met de Green Deal stevige klimaatambities op tafel legt moet ook Brussels Airlines werken aan 'klimaatneutraliteit'.



Wanneer de economie en de rendabiliteit van Brussels Airlines het toelaat zal het bedrijf dus kunnen én moeten groeien. Twee door de regering aangeduide leden van de Raad van Bestuur van Brussels Airlines zullen erop toekijken dat het businessplan wordt uitgevoerd wanneer de financiële toestand van de luchtvaartmaatschappij dat toelaat. De Belgische regering had graag gezien dat die bestuursleden ook vetorecht zouden hebben, maar die eis hebben ze uiteindelijk laten vallen.



(lees verder onder de foto)