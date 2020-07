Bestuurder al voor zesde keer betrapt op rijden onder invloed in Mechelen-Willebroek

Bij controleacties op rijden onder invloed (alcohol, drugs) en gerechtelijke controles in Mechelen en Willebroek zijn afgelopen weekend 33 bestuurders betrapt die teveel gedronken hadden.

Eén van de bestuurders was in het totaal al 6 keer betrapt, 2 keer voor het rijden onder invloed van drugs, en 4 keer omdat hij teveel gedronken had. Een andere dronken man reed met de fiets, zonder verlichting en zonder identiteitskaart op zak. En een bromfietser zonder kentekenplaat die de controle wilde ontwijken, kwam ten val. Bleek dat de bromfiets opgedreven was. Er werden in totaal 1043 ademtests afgenomen.