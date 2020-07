Brand in leegstaand café in Zoersel: oorzaak onbekend

De brand ontstond kort voor middernacht in café Gremlins op de Handelslei in Sint-Antonius, een deelgemeente van Zoersel. Hoe het vuur kon ontstaan, is voorlopig nog een mysterie. Het pand staat al twee jaar leeg en er is geen elektriciteit meer. De brand ontstond op de gelijkvloerse verdieping en de rook verspreidde zich over de eerste verdieping, maar daar vond de brandweer geen brandhaard. De zaak wordt verder onderzocht.