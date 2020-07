Meer en meer kermissen afgelast door corona, ook in Scherpenheuvel

De kermis van Scherpenheuvel is erg populair, er komt ieder jaar veel volk naartoe. Maar toch hebben de inwoners begrip voor de annulatie, merkt de burgemeester. "De meeste mensen vinden het erg jammer, maar toch krijgen we vooral positieve reacties op onze beslissing. Een kermis is een interactief gegeven, zeker als die midden in een gemeente staat zoals in Scherpenheuvel. En we voelden toch ook ongerustheid bij de mensen die in de horeca werken."