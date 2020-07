Verborgen plekken in Brussel: de Lourdesgrot van Jette, “Kitsch, maar dat moet”

Toen Fabrice Chan tien jaar geleden van Gent naar Jette verhuisde, is hij beginnen te wandelen in zijn buurt. Toevallig botste hij op een dag op “het grotteke van Jette”. “Op een bepaald moment ben ik dit op den bots tegengekomen en ik was aangenaam verrast. Ik vond het ook meteen op de grot van Lourdes lijken. Na wat research bléék het ook echt een kopie van de grot te zijn. Weliswaar vier keer kleiner dan de echte. Sommige elementen zijn authentiek. Zoals stukken van de rots waar het beeld van Maria op staat”, vertelt Fabrice.

De Lourdesgrot in Jette is best wat opzichtig. Het Mariabeeld is omringd door een krans van blauwe fluolampjes en in neonlicht staan de woorden 'Ave Maria’. “De grot van Lourdes mag best een beetje kitsch zijn”, vindt Fabrice resoluut, “dat hoort erbij (lacht). Maar je voelt hier ook een enorme serenitiet. Mensen komen naar hier om tot rust te komen. Al zijn er best nog wat Jettenaren die het grotje niet kennen. Maar dat gebeurt wel vaker denk ik, dat je niet snel plekken bezoekt in je eigen stad of gemeente. Da’s jammer. Want eens je de grot ontdekt, blijf je hier komen.” (tekst gaat verder onder foto).