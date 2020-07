De Wever en Magnette spreken aanhang toe: "Geen garantie op succes, maar we moeten dit spoor verkennen"

"We beleven een gezondheidscrisis zoals we die in ons leven nooit hebben meegemaakt", aldus De Wever. "Na de flits van corona dreigt nu nog de economische donderslag te komen, waarbij misschien tienduizenden jobs zullen verloren gaan. Intussen is er geen krachtig federaal bestuur en zwalpen wij op een stuurloos schip."

Bovendien heeft de coronacrisis volgens De Wever aangetoond dat "ons land institutioneel kaduuk is". "De bevoegdheden zijn versplinterd, een efficiënte aanpak is onmogelijk."

