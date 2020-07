Edegem en zuidrand Antwerpen starten nu ook zelf met contactopsporing

Metsu zegt dat hij vooral bang is voor een soort van coronavermoeidheid. "Ik merk in Edegem dat men zich redelijk goed aan de regels houdt, maar de rekensom is heel eenvoudig: het virus is nog niet weg en er is geen vaccin. Het virus is dus nog altijd even gevaarlijk als pakweg drie maanden geleden. Het is net dat wat we niet mogen vergeten", zegt Metsu nog.