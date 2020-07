Nieuw voorstel Europees president Michel over herstelfonds: "Moeilijke onderhandelingen, maar akkoord is mogelijk"

Een herstelfonds van 750 miljard euro, een bedrag dat de Europese Commissie naar voren schoof, moet de Europese economie weer op gang trekken na de coronacrisis en de werkloosheid doen dalen, wat de overheden op termijn opnieuw inkomsten moet opleveren. Naast het herstelfonds ligt ook de meerjarenbegroting op tafel, goed voor een - voorgesteld - bedrag van 1.074 milard euro.

Over het herstelfonds wordt in Brussel het felst onderhandeld. Met name over de onderverdeling van die 750 miljard in leningen (die de lidstaten later moeten terugbetalen) en subsidies (die niet terugbetaald moeten worden), over de verdeling van dat geld onder de verschillende lidstaten (wie krijgt hoeveel?) en over de voorwaarden om geld te krijgen (wat moeten de lidstaten er voor in de plaats doen?).

Vier zogenoemd "zuinige landen" - Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken - verzetten zich al van in het begin tegen het voorstel van de Europese Commissie om van die 750 miljard euro 500 miljard via subsidies aan de lidstaten te geven. De vier, intussen ook gesteund door Finland, vonden aanvankelijk dat de Commissie uitsluitend met leningen moet werken, die de lidstaten achteraf moeten terugbetalen. Ze stellen ook voorwaarden voorop, zoals grondige economische en sociale hervormingen. De landen die nu het meeste geld nodig hebben, moeten ervoor zorgen dat ze dat in de toekomst niet meer nodig hebben, is hun redenering.