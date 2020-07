Fietser belandt in Damse Vaart na aanrijding

Het ongeval gebeurde rond half tien vanmorgen. De wagen van een ouder paar reed een aankomende fietser aan. Die kwam tegen de auto terecht en werd in het water gekatapulteerd. De auto belandde net naast de vaart in de berm. De hulpdiensten kwamen ter plekke. De fietser was ondertussen op eigen kracht tot op het droge geraakt, maar is toch nog met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.