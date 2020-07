Filmfestival Venetië geeft carrièreprijzen aan Tilda Swinton en Ann Hui, maar gaat het festival wel door?

Tilda Swinton, bijna 60 jaar geleden geboren in Schotland, begon haar loopbaan in het theater, in experimentele films van Derek Jarman of als genderbender in "Orlando" van Sally Potter, naar de roman van Virginia Woolf. Bij het grote publiek raakte ze bekend als advocate in "Michael Clayton", waarvoor ze de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol kreeg, en als moeder van een misdadige zoon in "We need to talk about Kevin". Met Luca Guadagnino produceerde ze de films "I am love" en "A bigger splash" waarin ze ook te zien was.