Gentse wetenschappers willen menselijke organen printen met 3D-printer: "Wij maken inkt uit levende cellen"

Xpect Inx is een zijproject van de UGent waar bio-inkt ontwikkeld wordt op basis van levende cellen. “Er zijn nu al toepassingen op korte termijn maar ook in de toekomst zijn er veel opties”, legt Jasper Van Hoorick uit. “Nu printen we weefsel om geneesmiddelen op uit te proberen. Je print dan bijvoorbeeld een tumorcel waarop dan chemotherapie getest wordt.” Door de techniek zijn er minder dierenproeven nodig.

Op langere termijn zouden de 3D-geprinte cellen direct dienen om bij mensen te gebruiken. “Je kan dan weefsels printen om een defect weg te werken, bijvoorbeeld een grote wonde opvullen met geprint materiaal”, klinkt het bij Van Hoorick. De ultieme droom van de wetenschappers is om de techniek te gebruiken bij borstkanker. “We hopen om borstweefsel te kunnen printen om de borst te reconstrueren na borstkanker. Dat is nog een lange weg, voor we daar raken, moeten we beginnen met de eenvoudigere zaken zoals het testen van geneesmiddelen of herstellen van beschadigd weefsel.”