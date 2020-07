Groenten- en fruitveiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver neemt nieuwe kistenwasserij in gebruik

Bij de groenten- en fruitveiling BelOrta in Sint- Katelijne-Waver gaan ze vanaf vandaag een stuk duurzamer aan de slag. En dat komt door een kistenwasserij.

Die wordt vandaag officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De wasserij komt er voor een nieuwe soort kist waar de groenten inzitten. Het zijn klapkisten, dus dat wil zeggen minder volume aan leeggoed om te transporteren en dus ook minder vervuiling.



Het wassen van de kisten is belangrijk, zegt Glenn Sebregts van Belorta. "We willen onze groenten en fruit zo optimaal mogelijk verpakken en transporteren. Minder verpakking betekent ook minder transport, dus minder vervuiling. Maar uiteraard moeten die kisten gewassen worden en gebruiksklaar gemaakt worden zodat we de voedselveiligheid kunnen garanderen." Minister van Omgeving Zuhal Demir komt deze namiddag de kistenwasserij bekijken.