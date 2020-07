Knooppunt Zaventem wordt boven de ring rond Brussel een kruispunt met verkeerslichten: "Een primeur voor België."

Eigenlijk wordt het knooppunt in Zaventem in haar nieuwe vorm een op- en afrittencomplex. Wie op de A201 rechtdoor rijdt of naar links wil afslaan, zal soms even moeten wachten voor verkeerslichten. Het zal echter geen situatie zijn zoals we die vandaag op veel complexen kennen. Daar moet je vandaag vaak in twee bewegingen wachten. Eén keer op het einde van de afrit en een tweede keer op de brug boven de snelweg wanneer het verkeer op de afrit vanuit de andere rijrichting groen heeft. Op een 'single point interchange' gebeurt die beweging midden op het kruispunt in één keer. En dat is slim want dat verbetert inderdaad de doorstroming. Deze animatie uit Kansas in de Verenigde Staten, waar er al veel van dergelijke kruispunten zijn, maakt duidelijk hoe het werkt - (c) HNTB.