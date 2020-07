Grote en agressieve oehoe veroorzaakt onrust in buurt in Erpe-Mere

Ondertussen zit de schrik er in bij sommige buurtbewoners. “Bij ons werd een eend doodgebeten, werd het kippenhok zowat een hele nacht aangevallen en het zwembad van de kinderen kapot getrapt”, legt Jurgen Lauwers uit. De Europese oehoe is een van de grootste uilensoort in Europa. Normaal gezien komt deze vogel enkel in het wild voor in de Ardennen en een deel van Limburg. Omdat het dier geringd is zou het hoogst waarschijnlijk gaan om een ontsnapt exemplaar.