Toeristische trekpleisters in Halle virtueel te bezoeken

Dankzij de virtuele rondleiding kan je in alle rust elk hoekje van de Sint-Martinusbasiliek ontdekken. Via verschillende infopunten krijg je net zoveel uitleg als een gids je zou geven. Kijk dwars door het plafond in de bol van de basiliek of ga ondergronds in de crypte. Dankzij de haarscherpe beelden kan je in detail de talloze kerkschatten bewonderen.