Vanwaar nu deze doorbraak? En hoe groot zijn de slaagkansen van De Wever en Magnette? 4 vragen en antwoorden

"Dan is er nog een soort tikkende tijdbom", weet Vansevenant. "De financieringswet van de zesde staatshervorming zorgt ervoor dat de Franstaligen vanaf 2025 minder krijgen omdat zij een minder goed functionerende economie hebben. Er zijn alarmkreten bij de Franse Gemeenschap te horen dat ze niet rond gaan komen."



In maart lag de Franstalige vleugel van vakbond ABVV dwars, waardoor Paul Magnette "njet" zei tegen de N-VA. "Er zijn nu wel wat vertrouwenwekkende maatregelen genomen", duidt Vansevenant. "De regering-Wilmès heeft bijvoorbeeld een miljard extra in de gezondheidszorg geïnvesteerd. De FGTB heeft gezegd dat dit positief is."

De Brusselse PS-afdeling met Kamerfractieleider Ahmed Laaouej kunnen nog roet in het eten strooien. "Laaouej heeft in de Kamer gezegd dat de N-VA het voorgeborchte van Vlaams Belang is. Die zal dus nog moeten worden bijgespijkerd", denkt Vansevenant.