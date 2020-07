Hond verwittigt slapend baasje dat het brandt in flat Koekelare: "Zonder haar was ik er niet meer"

Het vuur brak afgelopen nacht uit rond middernacht in het appartement op de bovenste verdieping van een gebouw in de Oostmeetstraat in het centrum van Koekelare. Detlev was in de zetel in slaap gevallen samen met zijn hond Mia, een 9-jarige kruising met een pitbull. “Mia slaapt altijd bij me en dat is nu mijn groot geluk geweest”, zegt Detlev. “Ze is normaal altijd erg rustig maar plots begon ze als een gek te duwen met haar snuit en aan me te trekken. Ze blafte ook en bleef maar morrelen. Ik was net in een diepe slaap, maar werd wakker. Nog maar net waren mijn ogen open of ik zag vlammen en zwarte rook. Ik nam Mia, die heel onrustig bleef, onder mijn armen en stormde naar buiten. In de nachtwinkel vlakbij heb ik dan hulp gezocht en werd de brandweer gebeld.”