Huisartsen in Waasland bundelen coronacijfers op straatniveau, "Dan kan het gemeentebestuur bijvoorbeeld de plaatselijke speeltuin afsluiten"

"De cijfers die we van de overheid krijgen zijn enkel op gemeentelijk niveau. Maar als je als burgemeester hoort dat er bijvoorbeeld 4 besmettingen zijn... Dan kan je in feite weinig doen. Als je daarentegen weet in welke straat die besmetting is, kan je de buurt inlichten", legt Jan Van Beveren van de Wase huisartsenkoepel uit. "De naam van de besmette persoon in de straat wordt natuurlijk niet meegedeeld, we houden rekening met de wet van de privacy. Het is zeker niet de bedoeling dat we met de vingers gaan wijzen."