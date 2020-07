In contact gekomen met iemand met het coronavirus? Wie wordt gecontacteerd en wat zijn de gevolgen?

Wie positief test op Covid-19 wordt zo snel mogelijk gecontacteerd door medewerkers van de contactopsporing. Zij proberen iedereen die mogelijks besmet is daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Dat gebeurt op verschillende manieren zoals per telefoon of sms, maar wel enkel via het nummer 02/214.19.19 en per sms op 8811. Geef dus niet zomaar informatie door als u niet via deze nummers werd gecontacteerd. Je kan de speurders ook terugbellen in het geval van een gemiste oproep.