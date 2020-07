Inwoner staat opnieuw oog in oog met everzwijn in Tervuren: "Geen verrassing"

Op Facebook heeft een inwoner van Tervuren een filmpje geplaatst van een everzwijn dat ronddwaalt op de Tervurenlaan. Een grote verrassing is dat niet. “De gemeente Tervuren is omringd is door veel groen en waarschijnlijk trok het dier van de ene kant naar de andere”, vertelt Patrick Huvenne van het Agentschap voor Natuur en Bos. “De laatste jaren zijn er bovendien meer en meer everzwijnen in het nabijgelegen Zoniënwoud. Al 15 jaar zijn er everzwijnen in het woud maar dat waren er altijd heel erg weinig. We merken nu dat de dieren zich voortplanten.”