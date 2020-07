Jobstudent aangevallen met schroevendraaier in Westende

De jobstudent van 21 werd vanmorgen aangevallen terwijl hij, als parkeersteward, controles deed in de Badenlaan in Westende. Hij werd samen met een collega-steward aangesproken door een boze vrouw. De discussie liep uit de hand, waarna de vrouw naar haar auto ging, een schroevendraaier nam en daarmee de jongere te lijf ging. Daarna probeerde ze nog de twee parkeerstewards omver te rijden en vluchtte ze weg. De jobstudent liep gelukkig maar lichte verwondingen op.

De politie van Middelkerke voert een onderzoek en het gemeentebestuur dient klacht in tegen de dader. De twee jobstudenten krijgen psychologische hulp en er worden ook bijkomende maatregelen genomen om de stewards beter te beveiligen. De politie in Westende-Bad zal onder meer een extra oogje in het zeil houden.