Zijn lokale initiatieven dé oplossing om contactopsporing te verbeteren? Of leiden ze alleen tot meer verwarring?

De huisartsen in Temse helpen wel bij het in kaart brengen van de besmettingen in hun gemeente. "Als huisartsen worden wij gewaarschuwd als een van onze patiënten positief test. Aan de hand van die informatie kunnen we dan onderzoeken waar er clusters van besmettingen zijn. We proberen dus op lokaal vlak het probleem mee in kaart te brengen."

De huisartsen geven de informatie die ze verzamelen door aan de gemeente. "Om privacyredenen zullen we natuurlijk nooit namen van individuele patiënten doorgeven. We zeggen in welke straat er besmettingen zijn, maar niet in welk huis."

De gemeente Temse geeft op haar beurt de informatie door aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daar gebeurt de échte contactopsporing. "Dankzij ons voorbereidend werk gaat het sneller en gerichter", zegt Rosiers. "Maar de contactopsporing gebeurt dus nog altijd door mensen die daarvoor opgeleid zijn. En zo hoort het ook."

Lees verder onder de foto: