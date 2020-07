Geen opkomstplicht meer en "rechtstreeks" verkozen burgemeester: dit verandert er bij de volgende lokale verkiezingen

De volgende lokale verkiezingen - in 2024 - zullen er helemaal anders uitzien. De Vlaamse regering heeft daarvoor een voorontwerp van decreet goedgekeurd op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). "Het is de meest verregaande verandering in decennia in de werking van onze lokale democratie", klinkt het bij Somers. De hervorming van de lokale kiesregels is één van de speerpunten in het Vlaams regeerakkoord.