Primeur voor Lost Frequencies: een unieke dj-set op het dak van het koninklijk paleis

In de virtuele tour krijg je de mogelijkheid om de emblematische zalen van het koninklijk paleis te bezoeken. Het is een échte aanrader volgens De Laet. "Maar als de coronacrisis voorbij is, moet je zeker nog eens teruggaan in het echt. Het is echt magisch. Het doet me denken aan toen ik nog op internaat zat. Allemaal kamers met verborgen elementen om te ontdekken: van prachtige schilderijen tot imposante lusters."