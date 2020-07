Directeur UZ Brussel bezorgd over stijgende cijfers, veeg uit pan voor regering: "Iedereen kijkt ernaar en doet niets"

Panikeren, dat doet Marc Noppen voorlopig nog niet. "Maar het is duidelijk dat de trend ingezet is en we weten hoe snel dit kan kantelen. Er zijn verschillende voorspellingsmodellen gepubliceerd. We weten niet wat er gaat komen, maar dat er een knik in de curve is, is wel duidelijk."

Het UZ Brussel, waar Noppen directeur is, bereidt zich dan ook al volop voor op een tweede golf. "We hebben nu met veel mensen een concreet draaiboek samengesteld: wat gaan we waar doen, wanneer we een stijging in het aantal patiënten zien." Want, voor alle duidelijkheid, een stijging in het aantal ziekenhuisopnames is er momenteel nog niet. "Maar de draaiboeken liggen klaar, dus we kijken met spanning uit naar elke volgende dag."