Meer stroperij op berggorilla's in Virunga Park door corona

In het Virunga Park leeft meer dan de helft van alle berggorilla’s ter wereld. Maar helaas zien de parkwachters de stroperij in het park toenemen. Vooral de berggorilla’s worden er slachtoffer van. De directeur van het Virungapark, de Belgische prins Emmanuel de Merode, getuigt dat er afgelopen vrijdag opnieuw een van zijn gorilla’s in een val gelopen is.



De driejarige gorilla Theodore zat met zijn linkerhand vast in een val, de parkwachters konden het dier gelukkig bevrijden en behandelen.

De vader van het driejarig dier bleef in de buurt en dat bemoeilijkte de operatie. “Het was een zeer succesvolle, maar ook een risicovolle en stresserende operatie door de grootte en de nervositeit van de zilverrug gorilla van 272 kilogram”, zei De Merode daarover.