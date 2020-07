Ministers, doe zoals de burgemeesters: ontvlucht uw verantwoordelijkheid niet

Wat jullie daar minstens voor in ruil kunnen doen, is wél wat kritiek opvangen en beantwoorden. Niet uit het venster klimmen als er moeilijke vragen gesteld kunnen worden. U richten tot de bevolking en beleidskeuzes verduidelijken. Uw eigen verantwoordelijkheid opnemen in plaats van u te richten op de lokale besturen. Misschien toch nog eens nadenken over het terugdraaien van enkele versoepelingen, zodat we over een paar weken niet terug gekatapulteerd worden naar de situatie in maart, april en mei.