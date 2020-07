Missen buurtbewoners van Kiewit Pukkelpop? Van “Eindelijk eens een jaartje rust” tot “Hopelijk volgend jaar wél festival”

Wie aanbelt bij “de buren van Pukkelpop”, hoort gemengde gevoelens over het uitblijven van deze editie. "Je voelt dat als naaste buur heel fel. We zijn al 28 jaar de beste buren van Pukkelpop. We worden ook altijd speciaal behandeld. We hadden gehoopt dat ze toch nog een soort minifestivalletje zouden organiseren", vertelt een bewoner.

“Ik vind het heel spijtig voor de jeugd en de artiesten, maar voor de bewoners is het toch een hele opluchting. Eindelijk is het eens één jaar rustig in de tuin”, zegt een andere Kiewitenaar. “Eigenlijk vind ik dat wel spijtig”, vindt een andere buur. “Ik hou ook wel eens van een jaartje rust, maar ik hoop wel dat het festival volgend jaar zeker doorgaat.”

Deze bewoner is dan weer heel blij dat Pukkelpop een jaartje overslaat. “Normaal word je een maand lang gegijzeld en kan je niet meer doen wat je wil. Dat is dit jaar niet het geval."

Wat dan wel te doen, als er geen Pukkelpop is? “Ik kan nu op mijn gemak een boek lezen in de tuin en eens gaan wandelen”, vertelt een buurvrouw. “Ik ga eigenlijk niets doen in de plaats”, zegt iemand anders. “Normaal blijf ik elk jaar thuis tijdens Pukkelpop. We barbecueën dan altijd met de buren en kijken samen naar het afscheidsvuurwerk.”