Naaktstrand is veelal leeg: "Soms moeten we wel naaktrecreanten wegsturen uit de duinen."

Om de badgasten beter te kunnen spreiden over alle stranden van Bredene mag deze zomer niemand in zijn blootje zonnebaden op het naaktstrand. Alleen mensen met een zwembroek of zwempak zijn er toegelaten. Het naaktstrand is dus een textielstrand.

Maar het stukje strand waarop naaktrecreatie normaal mag, ligt er deze zomer tot nu toe verlaten bij, ook op zonnige dagen. "Er komen maar weinig mensen naar daar", zegt jobstudent Nicolas. "Wat wel gebeurt, is dat er sommige mensen toch naakt gaan liggen in de duinen. Dat mag natuurlijk niet. Die mensen sturen wij weg."

Op de andere stranden van Bredene was het vorige zaterdag wel druk. Gjyrkan van het socialdistancingteam: "Ik heb zaterdag toch af en toe mensen erop moeten wijzen dat ze meer afstand moeten houden. De mensen reageren positief wanneer we tussenkomen. Maar er is een kleine groep - ik schat zo'n 5 procent van de mensen - die weigert te doen wat we vragen. Dan zet ik mijn liefste glimlach op om hen te overtuigen. De politie heb ik er gelukkig nog nooit bij moeten roepen. "