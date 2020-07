Nederlandse legerhelikopter neergestort bij Aruba, twee militairen komen om het leven

Bij het eiland Aruba, in de Caraïben, is een Nederlandse legerhelikopter neergestort. Daarbij zijn twee Nederlandse militairen omgekomen, een man van 33 en een vrouw van 34. De NH90 was met 4 mensen aan boord onderweg naar Curaçao en stortte vlak na het vertrek in zee. De twee andere inzittenden overleefden de crash.