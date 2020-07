Ook Kortemark start eigen contactopsporing op

Ook in Kortemark maakt het gemeentebestuur zich zorgen over het stijgende aantal besmettingen met corona en de stroeve manier waarop de contactopsporing gebeurt. "Het systeem werkt niet enkel traag", zegt burgemeester Karolien Damman, "als gemeente krijgen we ook heel weinig informatie over waar de mensen precies besmet zijn. En dat maakt het moeilijk voor ons om snel en doordacht op te treden. Daarom hebben we nu beslist, in overleg met de huisartsenkring van Kortemark en de lokale crisiscel, om zelf te starten met lokale tracing."

Nog in Kortemark besliste de directie van het privé-woonzorgcentrum Blijvelde al om tot eind deze week geen bezoek toe te laten. Uit voorzorg.